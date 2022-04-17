"Это последние солдаты РоSSии": Арестович рассказал о грядущем сражении за Донбасс

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о грядущем наступлении на Донбассе, который планируют орки.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 53-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. После поражения на севере Украины орки собирают силы для нового удара уже на Донбасском направлении. Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о грядущей битве за Донбасс.

"Вот это наступление, которое они предпринимают, это последние солдаты россии, последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление оперативного значения. Далее позиционная борьба, тактика. И тут возникает вопрос, можем ли мы пойти в наступление, чтобы освобождать наши города. Чтобы не было херсонского референдума, чтобы не было взятия Мариуполя со стороны противника и т. д. Но для этого нужно не просто тяжелое вооружение, а очень много тяжелого вооружения, потому что наступление - намного более сложный метод боевых действий", - сообщил Арестович.