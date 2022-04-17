В Одессе пустили слухи о завершении разминирования пляжей, ОВА говорит о фейке

Пляжи Одессы и побережья Черного моря в области до сих пор остаются заминированными, поэтому горожан и гостей города просят воздержаться от прогулок над морем, а информация о разминировании некоторых городских пляжей неправдива, заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня в некоторых телеграмм-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и фейковая! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!», - сообщил он.

Братчук от имени ОВА призвал ни в коем случае не передвигаться по территории побережья и по пляжам Одессы и области.

«Посещать пляжи и дальше категорически запрещено – они заминированы», - добавил он.