В Одессе пустили слухи о завершении разминирования пляжей, ОВА говорит о фейке

Жителей региона просят не гулять у моря, разминирование не производили, информирует ZN.ua.

В Одессе пустили слухи о завершении разминирования пляжей, ОВА говорит о фейке
© wikipedia

Пляжи Одессы и побережья Черного моря в области до сих пор остаются заминированными, поэтому горожан и гостей города просят воздержаться от прогулок над морем, а информация о разминировании некоторых городских пляжей неправдива, заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня в некоторых телеграмм-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и фейковая! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!», - сообщил он.

Братчук от имени ОВА призвал ни в коем случае не передвигаться по территории побережья и по пляжам Одессы и области.

«Посещать пляжи и дальше категорически запрещено – они заминированы», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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