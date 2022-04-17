Оккупанты раздают "гуманитарку" и собирают данные херсонцев, чтобы использовать информацию на псевдореферендуме, - Генштаб

Тем временем в Изюме захватчики приступили к принудительной мобилизации мужчин.

РоSSийские оккупанты продолжают готовиться к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "Херсонской народной республики". Для фальсификации результатов планируют использовать персональные данные жителей, собираемых при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил роSSийской федерации", - отметили в Генеральном штабе.

Тем временем в Изюме захватчики уже начали принудительную мобилизацию мужчин из-за нехватки человеческих ресурсов. Ведь россияне самовольно покидают свои части. Как сообщили в Генштабе ВСУ, "при проведении мероприятий подготовки перед отправлением подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории роSSийской федерации отмечено более 50 случаев самовольного оставления полевых лагерей личным составом".

Во временно оккупированном Россией Крыму немалый общественный резонанс получила информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Поэтому среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными росСМИ.

Ситуация в других направлениях следующая:

- на Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций;

- на Волынском и Полесском направлениях РоSSия активных действий не предпринимала;

- на Северском направлении, по данным Генштаба ВСУ, сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по военной и гражданской инфраструктуре Украины;

- на Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова и пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры;

- на Донецком и Таврическом направлениях захватчики активизировали боевые действия.

Продолжаются ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе и с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Также роSSийские оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

"Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.