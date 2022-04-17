Украина будет бороться за Мариуполь до конца - премьер-министр

Мариуполь не пал, украинские защитники будут бороться за него до конца, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу ABC.

«Там есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца», - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что в Мариуполе - гуманитарная катастрофа. Оккупанты блокируют поставки воды и еды мирным жителям, у них нет тепла и электричества.

Партнеров Украины просят помочь остановить эту гуманитарную катастрофу.