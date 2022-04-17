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2022-04-17
Украина будет бороться за Мариуполь до конца - премьер-министр
Часть города всё ещё не захвачена оккупантами.
© Полк "Азов"/Facebook
Мариуполь не пал, украинские защитники будут бороться за него до конца,
«Там есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца», - сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что в Мариуполе - гуманитарная катастрофа. Оккупанты блокируют поставки воды и еды мирным жителям, у них нет тепла и электричества.
Партнеров Украины просят помочь остановить эту гуманитарную катастрофу.
Анастасия Дэйна, ZN.ua