Зеленский больше не верит в то, что мир может защитить Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже трудно верить в надежность поддержки некоторых стран или некоторых лидеров после того, как РоSSия позволила себе начать полномасштабную войну. Об этом он заявил в интервью CNN .

Президента спросили: "Вы потеряли предков во время Холокоста. Каждый год в День памяти жертв Холокоста политики публикуют заявления, говорящие: "Никогда снова". Эти заявления должны казаться вам действительно пустыми. Когда мир говорит "Никогда снова", эти слова хоть немного искренние?".

Зеленский ответил: "Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине, я не считаю, что мы должны верить некоторым странам и лидерам. Мы не верим словам. После эскалации РоSSии мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому".

Далее украинский президент сказал, что не верит даже в задокументированные гарантии безопасности и международное право, поскольку в Украине идет война, а РоSSию обвиняют в якобы военных преступлениях. В качестве примера неработающих документов он назвал Будапештский меморандум.