FT: Долгая война в Украине в интересах Китая

Экс-премьер Австралии убежден, что Пекин считает роSSийскую войну против Украины «стратегическим инструментом», помогающим отвлекать американское внимание, информирует ZN.ua.

FT: Долгая война в Украине в интересах Китая
© Официциальный сайт Кремля

Если война в Украине затянется надолго, Китай будет только приветствовать это, рассматривая ее как «активное стратегическое отвлечение» внимания от его собственных напористых действий.

Об этом в интервью Financial Times сказал бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. По его мнению, Пекин использует в своем конфликте с США то, что Запад сейчас сосредоточен на проблемах в Европе. Издание напоминает, что западные правительства ввели экономические санкции против РоSSии и начали снабжать Украину оружием после того, как Владимир Путин начал открытое вторжение на территорию соседней страны в феврале. Китай отказался осуждать роSSийскую воинственность, спровоцировав подозрения, что Пекин действительно поддерживает кремлевскую войну.

Радд говорит на китайском языке и во времена своей работы в должности премьер-министра Австралии в 2007-2010 годах он развивал отношения своей страны с Китаем. По его мнению, для Пекина его отношения с Москвой слишком важны, поэтому он "не будет дистанцироваться от РоSSии", пока Си Цзиньпин возглавляет страну.

«Слишком многие китайские стратегические интересы зависят от отношений с Москвой. Это и стабильность их общей границы, и тот факт, что Китай не хочет сосредотачиваться на роSSийской проблеме, его интересуют США как на региональном, так и глобальном уровне. Кроме того, Китай рассматривает РоSSию как активное стратегическое отвлечение внимания американцев, а также Ближнего Востока, Северной Африки и Европы», – пояснил экс-премьер Австралии.

«Китай считает РоSSию надежным долгосрочным источником угля, газа, нефти, зерна и другого сырья», – добавил он.


Лесь Димань, ZN.ua

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