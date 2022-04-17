Денисова призвала насильно вывезенных на территорию РФ украинцев воспользоваться пунктом пропуска в Нарве для выезда в ЕС

По состоянию на 16 апреля, в РФ были перемещены 808 тысяч человек, из которых 153 тысячи – дети.

Денисова призвала насильно вывезенных на территорию РФ украинцев воспользоваться пунктом пропуска в Нарве для выезда в ЕС
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала украинцев, насильно вывезенных в РФ из временно оккупированных регионов Украины, воспользоваться пунктом пропуска в городе Нарва (Эстония), чтобы выехать в Европу.

По ее словам, практически каждый день роSSийские СМИ со ссылкой на информацию чиновников сообщают о вывозе украинских граждан. По состоянию на 16 апреля, по их данным, были перемещены 808 тысяч человек, из которых 153 тысячи – дети.

"На прошлой неделе ко мне обратились волонтеры из РоSSии, которые обнаружили три лагеря для депортированных украинцев в Пензенской области. Они посетили один из таких лагерей, где в то время находились более 400 человек – преимущественно женщины и 147 детей всех возрастов, в том числе младенцев. Наши граждане были в крайне тяжелом и удручающем состоянии, не имели одежды, продуктов, предметов гигиены, поскольку их забрали из Мариуполя прямо из бомбоубежища", - рассказала украинская омбудсман.

Денисова отметила, что по результатам совместной работы с роSSийскими волонтерами, консульской службой в Эстонии и эстонской стороной 16 апреля первые 7 украинцев из лагеря в Пензенской области, в том числе семья с тремя детьми, были доставлены в Нарву в Эстонии, где им оказывается необходимая помощь.

По словам уполномоченного по правам человека, в настоящее время готовится перевозка следующей группы насильно вывезенных в РФ украинцев.

"Я обращаюсь к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РоSSии и не знают, как добраться до Украины или стран Европы – вы можете воспользоваться пунктом пропуска через границу РоSSии в город Нарва, где вам окажут помощь консульская служба Украины и местные общины", – уточнила Денисова.

Она добавила, что всю информацию и полезные телефоны, необходимые для пересечения границы и пребывания в Эстонии, можно найти по ссылке https://www.estonia-for-ukraine.com/

"Получить дополнительную информацию можно также на горячей линии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которая работает бесплатно и круглосуточно: 0 800 50 17 20. Обращайтесь, мы обязательно поможем! Украина своих не оставляет!", - подытожила омбудсман.

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