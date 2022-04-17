Глава Запорожской РГА сообщил о похищении оккупантами его сына

Олег Буряк отметил, что его сын был похищен на роSSийском блокпосте во время движения эвакуационной автоколонны, информирует ZN.ua.

Сына главы Запорожской районной администрации похитили на роSSийском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщил сам глава РГА Олег Буряк в комментарии «Укринформу».

«Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили роSSийские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины», – отметил Буряк.

Глава РГА добавил, что авто держали на блокпосту три часа, затем всех отпустили, кроме его 16-летнего сына. По словам Олега Буряка, знакомые рассказали, что они умоляли отпустить парня.

«У них (военных – ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось», – подчеркнул глава РГА.

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