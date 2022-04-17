Глава Запорожской РГА сообщил о похищении оккупантами его сына

Сына главы Запорожской районной администрации похитили на роSSийском блокпосте в Васильевке во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщил сам глава РГА Олег Буряк в комментарии « Укринформу ».

«Это произошло 8 апреля в 11:22 на блокпосту в Васильевке. Мой 16-летний сын уезжал в машине с двумя знакомыми женщинами и тремя малолетними детьми. Все ехали в Запорожье. Колонну автомобилей остановили роSSийские военные и начали подходить к каждой, чтобы проверить, кто и куда едет. Они увидели у моего сына телефон и вытащили его из машины», – отметил Буряк.

Глава РГА добавил, что авто держали на блокпосту три часа, затем всех отпустили, кроме его 16-летнего сына. По словам Олега Буряка, знакомые рассказали, что они умоляли отпустить парня.

«У них (военных – ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось», – подчеркнул глава РГА.