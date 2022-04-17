Мир един с Украиной, – принц Гарри

Основатель Игр Непокоренных встретился с украинскими спортсменами, подарившими ему календарь Фонда «Вернись живым».

Мир един с Украиной, – принц Гарри
Фото: REUTERS

Во время выступления на субботней церемонии открытия Игр Непокоренных в Гааге принц Гарри сказал, что «мир един» с Украиной.

Об этом сообщает CNN.

Говоря об украинских военнослужащих и женщинах, приехавших на соревнования в Нидерланды, он сказал: «Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, несмотря на все шансы. Вы сказали, что вы пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране».

В преддверии старта турнира принц Гарри и его жена встретились с украинскими спортсменами, подарившими ему календарь Фонда «Вернись живым». Фонд уже несколько лет активно участвует в подготовке украинских ветеранов к Играм Непокоренных.

Приобщиться к сбору средств на нужды военных можно по ссылке.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отдал честь украинской команде.

«Единство и солидарность всегда победят противостояние и конфликт, – сказал он в заявлении в Twitter. – Мы стоим бок о бок с украинским сообществом Invictus. Некоторые из них не могут быть здесь, потому что они воюют на передовой. Остальные погибли на войне. Они в наших мыслях».

Игры непокоренных (Invictus Games) – международные спортивные состязания, основанные принцем Гарри, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны.

7 апреля в бою с россиянами погиб серебряный призер Invictus Games, боец бригады имени Короля Даниила Дмитрий Сидорук.

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