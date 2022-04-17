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2022-04-17
После уничтожения крейсера "Москва" командующего ВМС Украины повысили до звания вицеадмирала
Под командованием Неижпапы ВМС Украины сделали Путину очень больно. По неофициальной информации, диктатор очень разозлился после новости об уничтоженном крейсере и устроил погром в своей ванной, информирует
© Алексей Неижпапа / Facebook
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа получил повышение звания с контрадмирала до вицеадмирала. Об этом свидетельствует соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 16 апреля, опубликованный
За какие именно заслуги Неижпапа получил повышение, не указывается, но это произошло через три дня после того, как 13 апреля ВМС под командованием Неижпапы уничтожили флагман роSSийского военного флота – крейсер "Москва".
Анастасия Дэйна, ZN.ua