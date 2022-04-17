После уничтожения крейсера "Москва" командующего ВМС Украины повысили до звания вицеадмирала

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа получил повышение звания с контрадмирала до вицеадмирала. Об этом свидетельствует соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 16 апреля, опубликованный Офисом президента .

За какие именно заслуги Неижпапа получил повышение, не указывается, но это произошло через три дня после того, как 13 апреля ВМС под командованием Неижпапы уничтожили флагман роSSийского военного флота – крейсер "Москва".