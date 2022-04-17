РоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненых
Кроме жилых домов, рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно били по населению.
РоSSийские войска открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате обстрела два человека погибли, четверо – ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно били по населению", - подчеркнул чиновник.
Он сообщил, что в одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет.
"Имеем по меньшей мере двух погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", – добавил Сергей Гайдай.
Сегодня, 17 апреля, была запланирована эвакуация жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной. Маршруты и место сбора в Попасной были изменены с учетом фактора безопасности. Гайдай попросил жителей Луганщины "успеть спастись". Однако роSSийская сторона не согласовала открытие зеленых коридоров.