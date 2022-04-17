РоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненых

Кроме жилых домов, рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно били по населению.

РоSSияне открыли огонь по центру Золотого в Луганской области: двое погибших, четверо раненых
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Сергій Гайдай

РоSSийские войска открыли огонь по центру города Золотое Луганской области. В результате обстрела два человека погибли, четверо – ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов, рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно били по населению", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что в одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет.

"Имеем по меньшей мере двух погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", – добавил Сергей Гайдай.

Сегодня, 17 апреля, была запланирована эвакуация жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной. Маршруты и место сбора в Попасной были изменены с учетом фактора безопасности. Гайдай попросил жителей Луганщины "успеть спастись". Однако роSSийская сторона не согласовала открытие зеленых коридоров.

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