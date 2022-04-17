«Схемы» идентифицировали первого погибшего моряка с крейсера «Москва»

Несмотря на заявления Министерства обороны РоSSии, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ роSSийского крейсера «Москва» был полностью эвакуирован, журналисты «Схем» обнаружили первого погибшего роSSийского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна 41-летний удмурт Иван Вахрушев.

Он служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность "Москвы". Вахрушев родом из деревни Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики РФ .

При этом Минобороны РФ утверждает, что все члены экипажа «выжили».

«Схемы» нашли в соцсетях пост Варвары Вахрушевой, в котором она сообщила, что ее муж погиб во время «выполнения своих обязанностей». Она выложила фото мужчины, одетого в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.

Она подтвердила, что ее супруг погиб в результате затопления крейсера "Москва". При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. "Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля)", – призналась Вахрушева.

Напомним, 13 апреля ракетный крейсер "Москва" был поврежден ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун", выпущенных защитниками Украины.

14 апреля «Москва» затонула.