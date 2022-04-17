«Схемы» идентифицировали первого погибшего моряка с крейсера «Москва»
Минобороны РФ утверждает, что все члены экипажа выжили.
Несмотря на заявления Министерства обороны РоSSии, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ роSSийского крейсера «Москва» был полностью эвакуирован, журналисты «Схем» обнаружили первого погибшего роSSийского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна 41-летний удмурт Иван Вахрушев.
Он служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность "Москвы". Вахрушев родом из деревни Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики РФ.
При этом Минобороны РФ утверждает, что все члены экипажа «выжили».
«Схемы» нашли в соцсетях пост Варвары Вахрушевой, в котором она сообщила, что ее муж погиб во время «выполнения своих обязанностей». Она выложила фото мужчины, одетого в офицерскую форму Военно-морских сил РФ с погонами мичмана.
Она подтвердила, что ее супруг погиб в результате затопления крейсера "Москва". При этом обстоятельства гибели Вахрушева жене не сообщили. "Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля)", – призналась Вахрушева.
Напомним, 13 апреля ракетный крейсер "Москва" был поврежден ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун", выпущенных защитниками Украины.
14 апреля «Москва» затонула.