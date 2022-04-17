Оккупанты заставляют жителей Мариуполя получать пропуска для передвижения по городу

Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся в городе людей, информирует ZN.ua.

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя получать пропуска для передвижения по городу
© Facebook/ Азов

РоSSийские захватчики обязали жителей Мариуполя получать пропуска для передвижения по городу. Уже на следующей неделе без такого пропуска нельзя будет даже находиться на улице, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска, без которого уже со следующей недели будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице», - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и как подготовка к паспортизации оставшихся в городе людей.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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