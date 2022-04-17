Новостей.COM ⇒
2022-04-17
В Луганской области под обстрел попал город Золотое, есть погибшие
Ракеты прилетели в жилой район.
© Евгения Назарова/ Радио Свобода
В Луганской области роSSийские оккупанты обстреляли город Золотой, в результате чего погибли два человека, а еще четыре получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно избивали по населению», - сообщил он после обеда в воскресенье.
Гайдай добавил, что в одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет.
«Имеем по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести», - добавил руководитель области.
Ирина Знась, ZN.ua