В Луганской области под обстрел попал город Золотое, есть погибшие

В Луганской области роSSийские оккупанты обстреляли город Золотой, в результате чего погибли два человека, а еще четыре получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно избивали по населению», - сообщил он после обеда в воскресенье.

Гайдай добавил, что в одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет.

«Имеем по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести», - добавил руководитель области.