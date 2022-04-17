В Луганской области под обстрел попал город Золотое, есть погибшие

Ракеты прилетели в жилой район.

В Луганской области под обстрел попал город Золотое, есть погибшие
© Евгения Назарова/ Радио Свобода

В Луганской области роSSийские оккупанты обстреляли город Золотой, в результате чего погибли два человека, а еще четыре получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. РоSSияне целенаправленно избивали по населению», - сообщил он после обеда в воскресенье.

Гайдай добавил, что в одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет.

«Имеем по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести», - добавил руководитель области.


Ирина Знась, ZN.ua

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