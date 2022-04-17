Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил корреспонденту CNN на вопрос о том, что произошло с крейсером "Москва", словами: "Он затонул".

Об этом пишет издание LIGA.net, которое также опубликовало соответствующее видео.

Как известно, в 2000 году в интервью американскому журналисту Ларри Кингу такими же словами объяснил гибель подводной лодки "Курск" президент РоSSии Владимир Путин.

На вопрос "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат роSSийского президента.

Напомним, роSSийский ракетный крейсер "Москва" был поврежден 13 апреля ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун", выпущенных защитниками Украины. 14 апреля "Москва" затонула.

В начале войны этот крейсер вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться защитникам острова Змеиный. На что они ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!".

"Москва" – флагман роSSийского Черноморского флота. Его построили в Николаеве еще во времена СССР , строительство началось в 1976 году. Первоначально крейсер назывался "Слава".

Атомная подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате трагедии погибли все 118 человек, находившиеся на борту субмарины: экипаж, представители командования Северного флота и дагестанского завода "Дагдизель".

Причина гибели подлодки до сих пор остается неизвестной. По официальной версии, в носовом отсеке "Курска" произошел взрыв торпеды при подготовке к условной торпедной атаке, что стало причиной гибели экипажа. В 2021 году роSSийский адмирал заявил, что "Курск" утонул якобы после столкновения с подводной лодкой НАТО.