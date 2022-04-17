"Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с роSSийским крейсером "Москва"

Секретарь СНБО потроллил Путина.

"Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с роSSийским крейсером "Москва"
Фото: Скріншот відео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил корреспонденту CNN на вопрос о том, что произошло с крейсером "Москва", словами: "Он затонул".

Об этом пишет издание LIGA.net, которое также опубликовало соответствующее видео.

Как известно, в 2000 году в интервью американскому журналисту Ларри Кингу такими же словами объяснил гибель подводной лодки "Курск" президент РоSSии Владимир Путин.

На вопрос "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат роSSийского президента.

Напомним, роSSийский ракетный крейсер "Москва" был поврежден 13 апреля ударами противокорабельных крылатых ракет "Нептун", выпущенных защитниками Украины. 14 апреля "Москва" затонула.

В начале войны этот крейсер вместе с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" потребовали сдаться защитникам острова Змеиный. На что они ответили уже легендарной фразой "Русский военный корабль, иди нах..й!".

"Москва" – флагман роSSийского Черноморского флота. Его построили в Николаеве еще во времена СССР, строительство началось в 1976 году. Первоначально крейсер назывался "Слава".

Атомная подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. В результате трагедии погибли все 118 человек, находившиеся на борту субмарины: экипаж, представители командования Северного флота и дагестанского завода "Дагдизель".

Причина гибели подлодки до сих пор остается неизвестной. По официальной версии, в носовом отсеке "Курска" произошел взрыв торпеды при подготовке к условной торпедной атаке, что стало причиной гибели экипажа. В 2021 году роSSийский адмирал заявил, что "Курск" утонул якобы после столкновения с подводной лодкой НАТО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"
Специалистов Росатома, прибывших на оккупированную Запорожскую АЭС, послали за роSSийским кораблемСпециалистов Росатома, прибывших на оккупированную Запорожскую АЭС, послали за роSSийским кораблем
"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения"Прежде всего уничтожение Зеленского", - Данилов о планах РФ сразу после вторжения
"Мы не могли выйти и сказать населению": Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась"Мы не могли выйти и сказать населению": Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась
В США прокомментировали ситуацию с крейсером "Москва"В США прокомментировали ситуацию с крейсером "Москва"
Марин Ле Пен подтвердила, что до сих пор считает Крым роSSийскимМарин Ле Пен подтвердила, что до сих пор считает Крым роSSийским
Данилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантовДанилов обратился к депутатам с просьбой упростить процедуру осуждения коллаборантов
Финляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьерФинляндия скоро примет решение по вопросу о членстве в НАТО – премьер
В Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатамиВ Таллинне женщины вышли к роSSийскому посольству в знак протеста против массовых изнасилований украинок роSSийскими солдатами
Арестович ответил, что будет, если Донбасс полностью захватят: "Нам идет вооружение, а РоSSии..."Арестович ответил, что будет, если Донбасс полностью захватят: "Нам идет вооружение, а РоSSии..."
Последние новости
Подгружаем последние новости