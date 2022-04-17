РоSSийские войска ударили по центру Харькова, известно о 5 погибших и 13 раненых

В разных местах в центре города – пожары.

РоSSийские войска ударили по центру Харькова, известно о 5 погибших и 13 раненых
Ілюстративне фото
Фото: Україна: оперативно

Пятеро человек погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрела центральных районов Харькова днем в воскресенье, 17 апреля.

Об этом "Супільне Харків" сообщило со ссылкой на Департамент здравоохранения областной военной администрации.

В местах обстрелов работают спасатели.

"Оккупанты выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города – пожары", – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел попала Салтовка.

Ранее местные Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Харькове.

Как сообщалось, в субботу, 16 апреля, враг 24 раза за сутки обстрелял Харьков, ранены 31 человек, из них четверо – дети. Кроме того, при разминировании роSSийских кассетных боеприпасов под Харьковом погибли трое саперов, четверо ранены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии. Есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии. Есть погибшие и раненые
Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в УкраинеПремьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине
Войска РФ 23 раза обстреляли Харьков и нанесли ракетный удар: трое погибших и более 30 раненыхВойска РФ 23 раза обстреляли Харьков и нанесли ракетный удар: трое погибших и более 30 раненых
В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – КимВ Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – Ким
Оккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образованияОккупанты хотят перевести учителей в пяти регионах Украины на роSSийские стандарты образования
В Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военныеВ Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военные
РоSSийские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской области в начале маяРоSSийские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской области в начале мая
РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"
РоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизациюРоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизацию
Войска РФ обстреляли жилые кварталы двух городов Запорожской области: ранен ребенокВойска РФ обстреляли жилые кварталы двух городов Запорожской области: ранен ребенок
Последние новости
Подгружаем последние новости