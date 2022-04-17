РоSSийские войска ударили по центру Харькова, известно о 5 погибших и 13 раненых

В разных местах в центре города – пожары.

Пятеро человек погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрела центральных районов Харькова днем в воскресенье, 17 апреля.

Об этом "Супільне Харків" сообщило со ссылкой на Департамент здравоохранения областной военной администрации.

В местах обстрелов работают спасатели.

"Оккупанты выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города – пожары", – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел попала Салтовка.

Ранее местные Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Харькове.

Как сообщалось, в субботу, 16 апреля, враг 24 раза за сутки обстрелял Харьков, ранены 31 человек, из них четверо – дети. Кроме того, при разминировании роSSийских кассетных боеприпасов под Харьковом погибли трое саперов, четверо ранены.