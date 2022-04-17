В Северодонецке остаются около 20 тысяч человек

В городе Северодонецк в Луганской области остаются около 20 тысяч жителей из 130 тысяч, которые были до начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он призвал людей уезжать из города.

"В нашем областном центре – новое кладбище, за 52 дня войны – более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130 тысяч. Уезжайте!", – написал Гайдай в Телеграм-канале.

Сегодня утром 17 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что РоSSия продолжает перемещать войска из Курской, Брянской и Воронежской областей. Украинские военные и западные разведки сообщают, что РФ концентрируется на наступлении на востоке Украины.

Напомним, накануне россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка были спасены 42 человека. В общей сложности из Луганской области в субботу, 16 апреля, удалось вывезти более 70 мирных жителей.