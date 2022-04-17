ВСУ сделали "сюрприз": отбросили оккупантов на Донбассе и создали угрозу флангу врага

Подразделения ВСУ перешли в активную контратаку на участке между Святогорском и Кременной, отбросив врага на несколько километров к северо-востоку. В то же время, украинские защитники оттеснили передовые подразделения оккупантов от окрестностей Харькова, информирует Апостроф .

Об этом пишет блоггер Константин Машовец.

Между Святогорском и Кременной на Луганщине в зоне проведения ООС украинские бойцы отбросили передовые подразделения захватчиков в районе Кременная – Рубежное на несколько километров к северо-востоку.

Также Силы обороны Украины создали угрозу левому флангу Изюмской группировки роSSийских оккупационных войск, продвинувшись в северо-восточном направлении в сторону реки Оскол.

"Судя по всему, для командования войск противника, оперирующих в этом районе, всё это стало достаточно неожиданным событием...В районе Харькова, Силы обороны Украины продолжают "оттеснять" передовые подразделениям противника от окраин города, постепенно освобождая пригородные посёлки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а так же в районе между этими двумя дорогами", - сообщил Машовец.

Еще вчера, 16 апреля, передовые подразделения ВСУ в вышеупомянутом районе вышли в поселки Байрак, Кутузовка, а также продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.