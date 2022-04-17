СБУ задержала несколько вражеских агентов, первые подробности: "Нейтрализовали"

СБУ. Фото: скриншот Youtube-видео

СБУ сообщила о задержании вражеских агентов и коллаборантов в Киевской и Херсонских областях.

Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются от роSSийских оккупационных войск уже 53-е сутки. За это время удалось полностью остановить наступление и освободить север Украины. А сегодня, 17 апреля, стало известно, что СБУ задержали нескольких правонарушителей, о чем сообщили в своем тг-канале.

"СБУ задержала 5 вражеских агентов и разоблачила еще двух коллаборантов в Киевской и Херсонской областях

Все новейшие спецоперации Службы безопасности Украины за последние дни – в нашей подборке.

На Одесщине:

нейтрализовали агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержали троих ее агентов.

В Киевской области:

задержали местного жителя – самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ, добровольно согласившегося на сотрудничество с враго", - было отмечено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

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