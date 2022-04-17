Оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии. Есть погибшие и раненые

РоSSийские оккупанты обстреляли из артиллерии центр Харькова, в результате чего по предварительным данным погибли пять человек, еще 13 пострадали передает «Суспільне» . Центр города враг обстрелял около 13:00 и 14:00.

Враг выпустил по Харькову снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали не только административные, но жилые здания. В разных местах в центре Харькова возникли пожары.

В местах обстрела работают спасатели.