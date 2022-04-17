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2022-04-17
Оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии. Есть погибшие и раненые
В разных местах центра города возникли пожары.
© Гюндуз Мамедов / Twitter
РоSSийские оккупанты обстреляли из артиллерии центр Харькова, в результате чего по предварительным данным погибли пять человек, еще 13 пострадали передает
Враг выпустил по Харькову снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали не только административные, но жилые здания. В разных местах в центре Харькова возникли пожары.
В местах обстрела работают спасатели.
Юлия Москаленко, ZN.ua