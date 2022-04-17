Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского от 16 апреля обнародован на сайте ОП.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Ранее Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и области. Он проверил организацию боевой службы и укрепление объектов местной инфраструктуры.

Напомним, Зеленский назначил Неижпапу командующим ВМС ВСУ в июне 2020 года.