Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу

Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.

Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу
Олексій Неїжпапа
Фото: Думская

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского от 16 апреля обнародован на сайте ОП.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Ранее Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и области. Он проверил организацию боевой службы и укрепление объектов местной инфраструктуры.

Напомним, Зеленский назначил Неижпапу командующим ВМС ВСУ в июне 2020 года.

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