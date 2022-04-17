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2022-04-17
Зеленский повысил в звании командующего Военно-морскими силами Неижпапу
Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.
Олексій Неїжпапа
Фото: Думская
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа стал вице-адмиралом.
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского от 16 апреля обнародован на сайте ОП.
"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.
Ранее Неижпапа в очередной раз посетил оборонные позиции Одессы и области. Он проверил организацию боевой службы и укрепление объектов местной инфраструктуры.
Напомним, Зеленский назначил Неижпапу командующим ВМС ВСУ в июне 2020 года.