"История устроит нам новый "Нюрнберг": в Катюжанке нашли дневник роSSийского оккупанта
В селе Катюжанка Киевской области, почти месяц находившегося под оккупацией, нашли дневник вероятно роSSийского военного, который был из ФСБ, информирует
Об этом
Дневник нашли на территории местной школы, где был командный пункт оккупантов. РоSSийский военный на обложке своей тетради написал, что 24 февраля он пересек границу Украины, а 28 февраля уже прибыл в Катюжанку.
"Наш учитель, моя жена нашла дневник в одном из кабинетов, который вел, скорее всего, один из офицеров. И, притом, скорее всего – юрист или представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Там это по контексту можно понять", - рассказал директор этой школы Николай Микитчик.
В самой тетради он записал свои размышления по поводу настоящих намерений роSSийской армии прибытия в Украину, он анализирует военную стратегию РоSSии и рассказывает, как проводил в Катюжанке допросы украинцев. Также в дневнике указывается имя автора – Константин.
Свои размышления оккупант оформлял заголовками.
"Ехали на учения, а попали на войну... а война ли...", - говорится в одном из заголовков.
Из его записей стало известно, что уехал он со своими сослуживцами из Смоленска через Беларусь, оттуда в Украину.
"До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это... Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами!" Да верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?", - написал мужчина.
Он поделился своим ощущением, что действия роSSийской армии на Украине история назовет вторым гитлеризмом.
"Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "Нюрнберг", я выхваливать не стану, виноват, был, воевал, сожалею!", – говорится в заметках.
Константин также критиковал роSSийских военных. По его словам, артиллерия "мажет", беспилотники тупят, сами войска не слаженные, много трехсотых и двухсотых, а само командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе.
Он написал 15 марта, что возможно по месту их пребывания будет организована Объединенная группировка войск (сил) или пункт временной дислокации.
"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", - написал оккупант.
В дневнике он рассказал, как проводил допрос 12 человек, среди которых был священник. Допрашивал он вместе с еще около 13 оккупантами.
"Все – нацисты. Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами... В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мной были обнаружены с чисто самоотдачей, что повлекло восхищение спецов из ФСБ. Допросы идут успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку с ел!" , - говорится в тетради захватчика.
Несмотря на свой "профессионализм", Константин пожаловался, что его не берут на боевое задание.
"Долго я обивал пороги, чтобы добиться разрешения – в ответ убеждают, что это опасно, а мою голову надо беречь, у каждого своя война, и не всегда она на поле, в перестрелке, что моя роль не менее важна, что мной уже много сделано для победы роSSийского оружия" , - отметил он.
Кроме того, он добавил, что коллеги выше рангом считают, что он может стать в будущем сотрудником контрразведки, обещая помочь с подготовкой и пребыванием в академии. Он также сообщил, что хотел бы быть судьей.
Последнее сообщение оккупанта было 19 марта.