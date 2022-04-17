"История устроит нам новый "Нюрнберг": в Катюжанке нашли дневник роSSийского оккупанта

В селе Катюжанка Киевской области, почти месяц находившегося под оккупацией, нашли дневник вероятно роSSийского военного, который был из ФСБ, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Дневник нашли на территории местной школы, где был командный пункт оккупантов. РоSSийский военный на обложке своей тетради написал, что 24 февраля он пересек границу Украины, а 28 февраля уже прибыл в Катюжанку.

"Наш учитель, моя жена нашла дневник в одном из кабинетов, который вел, скорее всего, один из офицеров. И, притом, скорее всего – юрист или представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Там это по контексту можно понять", - рассказал директор этой школы Николай Микитчик.

В самой тетради он записал свои размышления по поводу настоящих намерений роSSийской армии прибытия в Украину, он анализирует военную стратегию РоSSии и рассказывает, как проводил в Катюжанке допросы украинцев. Также в дневнике указывается имя автора – Константин.

Свои размышления оккупант оформлял заголовками.

"Ехали на учения, а попали на войну... а война ли...", - говорится в одном из заголовков.

Из его записей стало известно, что уехал он со своими сослуживцами из Смоленска через Беларусь , оттуда в Украину.

Фото: radiosvoboda.org

"До сих пор не смирился с тем, что я нахожусь в чужом государстве, до сих пор не верю в войну. До сих пор не знаю, правильно ли все это... Бесит, что никто не говорит правду о потерях, о реальности боевых действий, только и слышу, что "Дело наше верное, победа будет за нами!" Да верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?", - написал мужчина.

Он поделился своим ощущением, что действия роSSийской армии на Украине история назовет вторым гитлеризмом.

"Хотели блицкриг, а в итоге… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной "Нюрнберг", я выхваливать не стану, виноват, был, воевал, сожалею!", – говорится в заметках.

Константин также критиковал роSSийских военных. По его словам, артиллерия "мажет", беспилотники тупят, сами войска не слаженные, много трехсотых и двухсотых, а само командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе.

Он написал 15 марта, что возможно по месту их пребывания будет организована Объединенная группировка войск (сил) или пункт временной дислокации.

"В воздухе витают слухи о контрнаступлении укр. Якобы страны помогают личным составом и техникой. Но это только слухи", - написал оккупант.

В дневнике он рассказал, как проводил допрос 12 человек, среди которых был священник. Допрашивал он вместе с еще около 13 оккупантами.

Фото: radiosvoboda.org

"Все – нацисты. Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами... В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – суровость и профессионализм мной были обнаружены с чисто самоотдачей, что повлекло восхищение спецов из ФСБ. Допросы идут успешно, информативно, обещают предоставить для допроса протестантского пастора. Если ему есть что скрывать, я выясню это, как бы он ни хитрил, на таких товарищах я, как говорится, собаку с ел!" , - говорится в тетради захватчика.

Несмотря на свой "профессионализм", Константин пожаловался, что его не берут на боевое задание.

"Долго я обивал пороги, чтобы добиться разрешения – в ответ убеждают, что это опасно, а мою голову надо беречь, у каждого своя война, и не всегда она на поле, в перестрелке, что моя роль не менее важна, что мной уже много сделано для победы роSSийского оружия" , - отметил он.

Кроме того, он добавил, что коллеги выше рангом считают, что он может стать в будущем сотрудником контрразведки, обещая помочь с подготовкой и пребыванием в академии. Он также сообщил, что хотел бы быть судьей.

Последнее сообщение оккупанта было 19 марта.

Фото: radiosvoboda.org