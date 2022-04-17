Тротил прапорщики пропили: ВСУ показали видео "взрывчатки" оккупантов

В сети Вооруженные силы Украины показали находку, которую оставили после себя роSSийские оккупанты. РоSSиян отправили воевать в Украину, раздав бутафорные взрывчатые вещества, информирует Апостроф.

Ролик опубликовали на неофициальной информационной странице 72 ОМБр им. Черные Запорожцы в Telegram.

Оказывается, что вместо пиротехники под названием "тротиловая шашка" упаковали деревянные бруски.

"Вы уже слышали о расконсервированных танках РоSSии, которые не боеспособны, потому что из них все украли. И о сгнивших бронежилетах для мобилизованных московитов, которые не выдержат даже удара ножа. Об их просроченных на 7 летних сухпаях, даже не вспоминаем. А на видео, пиротехника с которой идут в бой орки. Это очень смешно! Они не перестают удивлять! Победа за нами!", - говорится в сообщении.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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