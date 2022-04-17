WP: Деньги должны были одолеть зло, почему тогда появился Путин?
Глобализация должна была принести мир через капитализм, но Кремль и Пекин воспользовались его благами, чтобы стать еще более агрессивными, информирует
После окончания Холодной войны США и другие западные страны начали продвигать блестящую идею. Экономически связывая себя с врагами, они хотели избежать мрачного цикла конфликтов между большими державами. Поэтому Германия на протяжении последних десятилетий поощряла импорт газа и нефти из РоSSии, несмотря на то, что Владимир Путин усиливал свою агрессию против соседей.
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