После окончания Холодной войны США и другие западные страны начали продвигать блестящую идею. Экономически связывая себя с врагами, они хотели избежать мрачного цикла конфликтов между большими державами. Поэтому Германия на протяжении последних десятилетий поощряла импорт газа и нефти из РоSSии, несмотря на то, что Владимир Путин усиливал свою агрессию против соседей.

Об этом на страницах Washington Post пишет член Совета по иностранным делам и профессор Университета западного Вашингтона Эдвард Алден. Европа и США увеличивали торговлю с Китаем, расширяя связи с ним. В это время сам Пекин превращался в крупнейшего в мире экспортера и поставщика критически важных товаров. Немецкий философ Иммануил Кант говорил, что «сила денег – это, наверное, самая надежная из всех сил». И она заставит страны «остановить войну, где возникает угроза ее начала». В течение нескольких десятилетий западные страны, похоже, верили в это.