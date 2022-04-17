WP: Деньги должны были одолеть зло, почему тогда появился Путин?

Глобализация должна была принести мир через капитализм, но Кремль и Пекин воспользовались его благами, чтобы стать еще более агрессивными, информирует ZN.ua.

WP: Деньги должны были одолеть зло, почему тогда появился Путин?
© unsplash/fu_psi

После окончания Холодной войны США и другие западные страны начали продвигать блестящую идею. Экономически связывая себя с врагами, они хотели избежать мрачного цикла конфликтов между большими державами. Поэтому Германия на протяжении последних десятилетий поощряла импорт газа и нефти из РоSSии, несмотря на то, что Владимир Путин усиливал свою агрессию против соседей.

Об этом на страницах Washington Post пишет член Совета по иностранным делам и профессор Университета западного Вашингтона Эдвард Алден. Европа и США увеличивали торговлю с Китаем, расширяя связи с ним. В это время сам Пекин превращался в крупнейшего в мире экспортера и поставщика критически важных товаров. Немецкий философ Иммануил Кант говорил, что «сила денег – это, наверное, самая надежная из всех сил». И она заставит страны «остановить войну, где возникает угроза ее начала». В течение нескольких десятилетий западные страны, похоже, верили в это.


Лесь Димань, ZN.ua

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