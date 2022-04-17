Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине

Глава итальянского правительства Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить РоSSию. Однако санкционные ограничения не остановят войска РФ в Украине, информирует Corriere Della Sera .

Марио подчеркнул, что парламент Италии единогласно принял решение об отправке оружия Украине.

"Как лучше помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - отметил премьер.