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2022-04-17
Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине
Марио Драги подчеркнул, что украинский народ, подвергшийся нападению, имеет право защищаться от армии агрессора, информирует
© European Parliament / Flickr
Глава итальянского правительства Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить РоSSию. Однако санкционные ограничения не остановят войска РФ в Украине, информирует
Марио подчеркнул, что парламент Италии единогласно принял решение об отправке оружия Украине.
"Как лучше помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - отметил премьер.
По его словам, украинский народ, подвергшийся нападению, имеет право защищаться от армии РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua