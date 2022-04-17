Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине

Марио Драги подчеркнул, что украинский народ, подвергшийся нападению, имеет право защищаться от армии агрессора, информирует ZN.ua.

Премьер Италии заявил, что санкции ослабят РФ, но не остановят ее войска в Украине
© European Parliament / Flickr

Глава итальянского правительства Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить РоSSию. Однако санкционные ограничения не остановят войска РФ в Украине, информирует Corriere Della Sera.

Марио подчеркнул, что парламент Италии единогласно принял решение об отправке оружия Украине.

"Как лучше помочь украинцам? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую", - отметил премьер.

По его словам, украинский народ, подвергшийся нападению, имеет право защищаться от армии РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua

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