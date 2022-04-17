В Буче оккупанты убили вероятного родственника Алексея Навального: фото

РоSSийские военные убили в Буче Илью Ивановича Навального - однофамильца и, вероятно, дальнего родственника роSSийского оппозиционера Алексея Навального, информирует Апостроф.

Об этом пишет издание Bild.

Местные жители предполагают, что ВС РФ убили Илью Навального только из-за его фамилии.

Однофамилец роSSийского оппозиционера погиб 12 марта от пулевого ранения в голову.

"Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все еще хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", - рассказала жительница Бучи Мария, которая была знакома с погибшим.

Рядом с телом Ильи Навального лежат паспорт мужчины. Журналисты отмечают, что погибший был родом из села Залесье, которое расположено возле Чернобыля. В 2020 году оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, что у него есть родственники по отцовской линии, которые проживают в Киевской области. Более того, у погибшего Ильи Навального и отца роSSийского политика совпадает отчество.

В 2021 году украинские СМИ делали сюжет о селе Новое Залесье, старостой которого являлся Павел Навальный.

"Мой дед и его дед были братьями. Двоюродными, или какими, я не скажу... Здесь живет его брат по соседству со мной, Александр", - рассказывал Павел о родственных связях с роSSийским оппозиционером.

Двоюродный брат Навального Александр проживал в селе под Киевом до начала полномасштабного вторжения ВС РФ и работал дальнобойщиком. Его жена Наталья преподавала в местной школе.


Богдан Соловьев, Апостроф

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