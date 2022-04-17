В селе Херсонской области оккупанты обстреляли подростков, которые шли в магазин за хлебом, 15-летний мальчик скончался от ран

С начала войны в Украине погибли 202 ребенка, по меньшей мере 361 – ранены.

РоSSийские оккупанты обстреляли группу подростков в селе Гавриловка Херсонской области. 15-летний мальчик от полученных ран погиб.

Сообщения об этом обнародованы в группе "Новости Нововоронцовщины" в фейсбуке.

"Вчера (15 апреля, – ред.) был трагический случай в с. Гавриловка, когда школьники шли в магазин, разговаривали по телефону. Рашисты увидели и произвели предупредительные выстрелы. Дети испугались и начали бежать. Оккупанты их вслед начали расстреливать. Одного ребенка ранили. Сегодня ребенок от полученных ран скончался", – сказано в сообщении.

"Это маминой соседки сына убили, ему 15 лет было. Позавчера его ранили орки и забрали с собой в неизвестном направлении, а вчера утром его мать, надеясь на то, что найдет его в больнице, нашла его в морге", - прокомментировала публикацию Ирина Курносикова.

"Выстрелили в ребенка! Вся жизнь должна быть впереди, нет нашего мальчика больше... Нашего доброго и светлого мальчика", - написала родственница погибшего ребенка.

Гибель 15-летнего подростка в результате обстрела в с. Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области 15 апреля подтвердили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве сообщили, что с начала войны в результате роSSийской агрессии погибли уже 202 ребенка. По меньшей мере, 361 ребенок ранен.