Схватили на улице, изнасиловали и убили: история 23-летней жертвы оккупантов в Буче

РоSSийские оккупанты жестоко убили в Буче 23-летнюю Карину Ершову, которая переехала с родителями в Киевскую область с Донбасса, информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

23-летнюю Карину Ершову оккупанті схватили на улице, после чего ее пытали, насиловали и расстреляли. Отчим погибшей Андрей рассказал, что на теле девушки не было живого места.

"Большинство ногтей на пальцах отсутствовали, вроде бы она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться... Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел. Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть гроб, но ее удержали", - отмечают в горсовете Бучи.

По словам отчима, родственники не видели нижнюю часть тела Карины и могут только представить, что их там ждало. Полиция подтвердила родителям информацию, что Карину перед смертью жестоко пытали, однако подробности издевательств не рассказывали.

"Руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения", - добавили в горсовете.

Родственники погибшей Карины Ершовой рассказывают, что в 2014 году из-за оккупации они были вынуждены уехать из Донецка, но роSSийские фашисты все равно догнали их под Киевом . По словам отчима, ему стыдно говорить по-русски, поскольку ВС РФ убили русскоязычную девушку.

Стоит отметить, что 16 марта мать Карины Ершовой Елена в соцсетях обнародовала сообщение, в котором призвала небезразличных помочь найти свою дочь. Женщина рассказывала, что девушка перестала выходить на связь в Буче еще 10 марта.