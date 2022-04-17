В результате ракетной атаки на Бровары пострадавших нет, - мэр

Из-за повреждений в городе сейчас перебои с электро- и водоснабжением.

В результате ракетной атаки на Бровары пострадавших нет, - мэр
Бровари (ілюстративне фото)
Фото: КМДА, Олексій Самсонов

В Броварах Киевской области, по предварительной информации, в результате ракетной атаки РоSSии жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

"Полностью понимаю вашу обеспокоенность и кучу вопросов по поводу утренней ракетной атаки по Броварам. По всем известным причинам не могу предоставлять подробностей этого инцидента. Поэтому хочу проинформировать вас о том, как проходит работа по ликвидации последствий ракетной атаки", - написал он в фейсбуке.

Сапожко отметил, что произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе. Осталась без света часть домов по следующим улицам: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, бульв. Независимости, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко.

В настоящее время задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки.

"Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. Самое главное. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул мэр.

Напомним, после непродолжительного перерыва вражеские войска в прошлую пятницу снова начали наносить ракетные удары по Киевской области. За 15 апреля их было три.

Вчера враг обстрелял Киев. Под удар попал Дарницкий район, погиб один человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Николаев в результате обстрелов оказался без воды и электричестваНиколаев в результате обстрелов оказался без воды и электричества
Программа “U-LEAD с Европой” присоединилась к поддержке регионов, пострадавших от роSSийской агрессии, - ЧернышовПрограмма “U-LEAD с Европой” присоединилась к поддержке регионов, пострадавших от роSSийской агрессии, - Чернышов
Пострадавшие в результате атаки ядовитым веществом в Мариуполе в удовлетворительном состоянии, - "Азов"
Пентагон отреагировал на ситуацию в Мариуполе: проверяет возможность химатакиПентагон отреагировал на ситуацию в Мариуполе: проверяет возможность химатаки
Смоленская авиакатастрофа произошла в результате взрыва, а РоSSия умышленно запутала расследование, - МацеревичСмоленская авиакатастрофа произошла в результате взрыва, а РоSSия умышленно запутала расследование, - Мацеревич
В результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек, среди которых пятеро детейВ результате роSSийского обстрела вокзала в Краматорске погибли 57 человек, среди которых пятеро детей
В Угледаре в результате артобстрела погиб по меньшей мере один человек, - КириленкоВ Угледаре в результате артобстрела погиб по меньшей мере один человек, - Кириленко
В результате ночного обстрела Одесщины повреждены два здания, есть пострадавшиеВ результате ночного обстрела Одесщины повреждены два здания, есть пострадавшие
В результате роSSийских обстрелов в Днепропетровской области погибли четыре человекаВ результате роSSийских обстрелов в Днепропетровской области погибли четыре человека
В результате ракетного удара РФ по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионкиВ результате ракетного удара РФ по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионки
Последние новости
Подгружаем последние новости