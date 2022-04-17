В результате ракетной атаки на Бровары пострадавших нет, - мэр

Из-за повреждений в городе сейчас перебои с электро- и водоснабжением.

В Броварах Киевской области, по предварительной информации, в результате ракетной атаки РоSSии жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко.

"Полностью понимаю вашу обеспокоенность и кучу вопросов по поводу утренней ракетной атаки по Броварам. По всем известным причинам не могу предоставлять подробностей этого инцидента. Поэтому хочу проинформировать вас о том, как проходит работа по ликвидации последствий ракетной атаки", - написал он в фейсбуке.

Сапожко отметил, что произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе. Осталась без света часть домов по следующим улицам: Броварской Сотни, Владимира Великого, Гагарина, Героев Небесной Сотни, Киевская, Короленко, Марии Лагуновой, бульв. Независимости, Олимпийская, Поповича, Сергея Москаленко, Симона Петлюры, Симоненко, Шевченко.

В настоящее время задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий вражеской атаки.

"Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. Самое главное. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул мэр.

Напомним, после непродолжительного перерыва вражеские войска в прошлую пятницу снова начали наносить ракетные удары по Киевской области. За 15 апреля их было три.