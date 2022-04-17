"Быстро решить не получится": после обстрелов в Николаеве людям приходится брать воду в реке

Людям приходится брать воду в реке и у источников после повреждения водоснабжения.

В Николаеве – катастрофическая ситуация с водой, центральное водоснабжение не работает 4-й день после обстрела оккупантов, повредили водовод Днепр-Николаев. О ситуации подробнее рассказал глава Николаевской ОВА в своем обращении в Телеграм-канале.

Людям приходится брать воду в реке и у источников. Александр Сенкевич говорит, что этот вопрос быстро решить не получится. В то же время Ким подмечает:

«Разобрались в ситуации. Вода будет так или иначе. Либо половина от наших нужд, либо будет как и раньше. Очень много помощи идёт от соседних областей. В любом случае будем с водой.

По военной ситуации. Время работает в нашу пользу. Пока враг готовит войска и мобилизацию, к нам идёт вооружение. Уже есть у них перестрелки между собой» - рассказывает глава ОВА.

Мы писали, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал президента о дальнейшей военной помощи, которую Украине окажут в ближайшие дни. Об этом британский политик сообщил у себя в Twitter .

Борис Джонсон заверил, что Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от роSSийского наступления

Добавим также, часть пасхального обращения в воскресенье, 17 апреля, Борис Джонсон произнес на украинском языке.