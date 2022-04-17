"Пророчество" про крейсер "Москва": в сети обратили внимание на мультфильм 1973 года

Украинцы нашли много совпадений между советским мультфильмом "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года и затонувшим крейсером "Москва". В "пророческом" мультике на морском дне изображен эсминец с номером "Z 29", а также фигурирует "Нептун".

Об этом "Апостроф" узнал через активные обсуждения пользователей в соцсетях.

Так, по сюжету ленты производства роSSийской киностудии "Союзмультфильм", трое детей из пионерского лагеря разыскивали на подводном корабле "Нептун" затонувший эсминец с сокровищами. Они искали золото, чтобы помочь мальчику Мвамбе и другим детям из его страны.

Детская команда нашла судно на дне с надписью "Z 29".

"Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z" , - сказал один из мальчиков в мультике, информирует Апостроф.

Далее выплывает торпеда из этого корабля и дети сдали ее на металлолом. На заработанные деньги они купили подарки Мвамбе и его народу.

Мультфильм, продолжающийся 16 минут, в РоSSии уже массово начали удалять с разных сайтов.

"Нет, ну быть таких совпадений просто не может.... Это реально какая то высшая сила", "На 09:19 просто пророчество, Нептун находит фашистский корабль с буквой Z", "Вижу мультфильм, который вскоре пополнит список запрещенных и экстремистских", "Интересно, привлекут ли режиссера мультика к ответственности посмертно, за дискредитацию Вооружённых сил Рашистской федерации? Да и Гитлера привлечь бы нужно ))", "Думал что отрывок из мультфильм переозвучили и переделали под актуалочку, но это полностью реальный фрагмент", "Теперь ясно почему роSSийские фашисты выбрали Z для обозначения своей техники: на подкорке в детстве отложилось", - написали пользователи в комментариях под мультфильмом.


Екатерина Глянько, Апостроф

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