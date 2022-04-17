Латвия передала Международному уголовному суду 100 тысяч евро для расследования военных преступлений РоSSии в Украине
Рига призвала другие государства уплатить взносы для скорейшего расследования преступлений РФ.
Латвия передала 100 тысяч евро в качестве взноса Международному уголовному суду для поддержки расследования им военных преступлений РоSSии в Украине. Об этом сообщает Delfi. Соответствующее предложение выдвинул вице-премьер - министр юстиции Латвии Янис Борданс.
Он призвал другие страны поддержать призыв МУС к уплате добровольных взносов государств-членов и предоставлению национальных экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения роSSийской агрессии на территории Украины.
Международный уголовный суд расследует и, при необходимости, судит обвиняемых в тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечества. 28 февраля прокурор МУС Карим Хан инициировал расследование войны РФ в Украине.
Ранее в марте МУС по обращению 42 стран объявил о начале расследования военных преступлений РоSSии в Украине. Киев потребует в международных судах максимально жесткого наказания для роSSийских военнослужащих, причастных к военным преступлениям, вплоть до пожизненного заключения.