Латвия передала Международному уголовному суду 100 тысяч евро для расследования военных преступлений РоSSии в Украине

Латвия передала 100 тысяч евро в качестве взноса Международному уголовному суду для поддержки расследования им военных преступлений РоSSии в Украине. Об этом сообщает Delfi. Соответствующее предложение выдвинул вице-премьер - министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он призвал другие страны поддержать призыв МУС к уплате добровольных взносов государств-членов и предоставлению национальных экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения роSSийской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд расследует и, при необходимости, судит обвиняемых в тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечества. 28 февраля прокурор МУС Карим Хан инициировал расследование войны РФ в Украине.