Латвия передала Международному уголовному суду 100 тысяч евро для расследования военных преступлений РоSSии в Украине

Рига призвала другие государства уплатить взносы для скорейшего расследования преступлений РФ.

Латвия передала Международному уголовному суду 100 тысяч евро для расследования военных преступлений РоSSии в Украине
Фото: diskiem.lv

Латвия передала 100 тысяч евро в качестве взноса Международному уголовному суду для поддержки расследования им военных преступлений РоSSии в Украине. Об этом сообщает Delfi. Соответствующее предложение выдвинул вице-премьер - министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Он призвал другие страны поддержать призыв МУС к уплате добровольных взносов государств-членов и предоставлению национальных экспертов для скорейшего наказания военных преступников и прекращения роSSийской агрессии на территории Украины.

Международный уголовный суд расследует и, при необходимости, судит обвиняемых в тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечества. 28 февраля прокурор МУС Карим Хан инициировал расследование войны РФ в Украине.

Ранее в марте МУС по обращению 42 стран объявил о начале расследования военных преступлений РоSSии в Украине. Киев потребует в международных судах максимально жесткого наказания для роSSийских военнослужащих, причастных к военным преступлениям, вплоть до пожизненного заключения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войнуВ РоSSии остановилось производство ЗРК, работников заводов отправляют в отпуск или на войну
Politico: Вице-канцлер ФРГ боится, что передача танков Украине сделает Запад «мишенью» для РоSSииPolitico: Вице-канцлер ФРГ боится, что передача танков Украине сделает Запад «мишенью» для РоSSии
РоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД БританииРоSSия готовит новую ложь, чтобы скрыть свои зверства в Украине — МИД Британии
Подоляк прокомментировал веру Путина в победу РоSSии: "Такие иллюзии всегда приводят к трагедии"Подоляк прокомментировал веру Путина в победу РоSSии: "Такие иллюзии всегда приводят к трагедии"
Папа Франциск осудил войну в Украине на пасхальной мессеПапа Франциск осудил войну в Украине на пасхальной мессе
В США назвали основной фактор, который может помочь РоSSии обойти санкцииВ США назвали основной фактор, который может помочь РоSSии обойти санкции
С начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурораС начала войны в Украине погибли 202 ребенка — Офис генпрокурора
Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»Зеленский о деблокаде Мариуполя: «Либо партнеры дадут Украине оружие, либо – переговоры»
Путин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер АвстрииПутин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии
Грузия никоим образом не будет помогать РоSSии, – глава парламента страныГрузия никоим образом не будет помогать РоSSии, – глава парламента страны
Последние новости
Подгружаем последние новости