В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже 5 детей

Чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника.

В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже 5 детей
Міна "Метелик"
Фото: DRC

Покидая захваченные города, роSSийские военные массово минируют территории. Из-за таких действий врага в Тростянце Сумской области погибли уже пятеро детей.

Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова, сообщает 24 канал.

Вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.

"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", - отметил Бова.

Он добавил, что чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника.

В городе до сих пор много непроверенных дорог, причем специалисты работают без выходных.

Как сообщалось, вчера во время разминирования роSSийских боеприпасов на Харьковщине погибли три сапера, еще четверо получили ранения.

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