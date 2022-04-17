Власть наладила непрерывные поставки гуманитарных грузов через западную границу - министр экономики

Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам круглосуточно работает над обеспечением украинцев критически важными товарами и услугами.

Об этом в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Апостроф.

"Нам удалось наладить непрерывные поставки гуманитарных грузов через западную границу. Это продукты питания, одежда и обувь, лекарства, товары медицинского назначения, средства гигиены", - рассказала она.

Президент, Офис главы государства и правительство направляют международным организациям и иностранным должностным лицам перечни наиболее острых гуманитарных потребностей, отметила Свириденко. Эта помощь доставляется в области Украины усилиями Укрзализныци и Укрпошты.

В свою очередь, гуманитарный штаб активно работает с торговыми сетями, чтобы они имели условия и возможности снабжать украинцев товарами даже в самых отдаленных населенных пунктах. Также Министерство экономики расширило кредитную программу "5-7-9%", что позволило обеспечить ритейлеров оборотными средствами.

"Параллельно происходит поставка в пострадавшие от войны регионы 10 млн продуктовых наборов. Они содержат продукты длительного хранения в расчете на один месяц для одного человека", - добавила министр экономики.

На реализацию этой программы уже выделены 5 млрд грн. К ней подключены 24 областные военно-гражданские администрации и военно-гражданская администрация г. Киева.

"Быстрые и слаженные действия позволяют своевременно реагировать на гуманитарные угрозы в регионах и обеспечивают продовольственную безопасность для миллионов украинцев", - резюмировала Свириденко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украину доставлено уже 270 тыс. тонн гуманитарного груза.


Иван Троянов, Апостроф

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