Украинские защитники на подступах к Одессе развернули боевые позиции

Украинские военные развернули боевые позиции на всех стратегических подступах к Одессе, информирует ВМС в Facebook.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств роSSийского оккупанта.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - отметили в ВМС.