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2022-04-17
Украинские защитники на подступах к Одессе развернули боевые позиции
Ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, информирует
© ВМС ВС Украины / Facebook
Украинские военные развернули боевые позиции на всех стратегических подступах к Одессе, информирует ВМС в
Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств роSSийского оккупанта.
"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - отметили в ВМС.
Анна Конюченко, ZN.ua