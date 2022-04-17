Украинские защитники на подступах к Одессе развернули боевые позиции

Ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, информирует ZN.ua.

Украинские защитники на подступах к Одессе развернули боевые позиции
© ВМС ВС Украины / Facebook

Украинские военные развернули боевые позиции на всех стратегических подступах к Одессе, информирует ВМС в Facebook.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины, Военно-Морские Силы вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств роSSийского оккупанта.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - отметили в ВМС.


Анна Конюченко, ZN.ua

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