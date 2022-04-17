Рецепт для развития украинской науки состоит из четырех составляющих – эксперт
Иначе к 2035 году украинская научная среда полностью деградирует, информирует
Чтобы украинская наука смогла развиваться и стать конкурентоспособной в мире, ее финансирование следует увеличить с 0,41% ВВП до 2% ВВП, пишет в своей статье для ZN.UA Александр Костюк.
В частности, он выделяет четыре основных шага, которые нужно сделать не просто для развития, а даже для сохранения эффективности украинской научной среды, которая является двигателем экономического развития государства:
Первое – увеличение финансирования науки
Второе – увеличение количества молодежи в науке. В частности, создать условия для возвращения показателя молодых ученых, которым он был в довоенный 2013 год - около 3000.
Третье - увеличение заработной платы ученым, особенно молодым, до уровня выше средней зарплаты в стране, то есть 14300 грн, на 20-30%.
Четвертое – увеличение финансирования закупки научно-исследовательского оборудования.
«Если этого не сделать, то под давлением этих проблем «отток научных мозгов» в страны Европы добьет нашу науку окончательно, а мечты о высоком импакте нашей науки и восстановлении экономики превратятся в иллюзию», – отмечает эксперт.
Иначе, по его словам, к 2035 г. численность исследователей в Украине уменьшится в 4,6 раза, что «можно считать завершением окончательной ликвидации украинской науки».