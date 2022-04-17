Враг 24 раза за сутки обстрелял Харьков, ранены - 31 человек, из них четверо – дети

За минувшие сутки роSSийские оккупационные войска нанесли по Харькову 23 артиллерийских, минометных, РСЗО-обстрелов: по районам Северной Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, центру города, ХТЗ, Дергачам – а также один ракетный удар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов были ранены 31 человек, из них четверо – дети. Трое гражданских погибли. В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат крепко позиции, на некоторых направлениях продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов. К сожалению, во время разминирования роSSийских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов, 4 получили ранения", - сказал Синегуб.

"Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности", - пояснил Синегубов.