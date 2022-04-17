В Донецкой области оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов: есть погибшие

В субботу, 16 апреля, войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения 13 населенных пунктов Донецкой области, информирует Национальная полиция Украины в Telegram.

В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен.

"Разрушения получили по меньшей мере 17 гражданских объектов – жилые дома, шахта, административные здания. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ ", - говорится в сообщении.

РоSSийские войска обстреливали мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.