В Донецкой области оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов: есть погибшие
Войска РФ применяли против мирного населения реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию, информирует
В субботу, 16 апреля, войска РФ обстреляли из тяжелого вооружения 13 населенных пунктов Донецкой области, информирует Национальная полиция Украины в
В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще один человек ранен.
"Разрушения получили по меньшей мере 17 гражданских объектов – жилые дома, шахта, административные здания. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ", - говорится в сообщении.
РоSSийские войска обстреливали мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.
По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.