Оккупанты в упор расстреляли украинку, вояка из "ЛНР" выдал причину: "У нее брат..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Рашисти признаются, что в упор расстреливают украинских женщин.

Появляются новые свидетельства зверств оккупантов в отношении мирного населения. Об этом говорится в одном из перехваченных разговоров оккупантов, которые опубликовала СБУ.

Оккупанты с особым цинизмом в упор расстреливают украинских женщин.

оккупанты, роSSийские военные, скрин

Так, мобилизован с территории «ЛНВ» рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки: «...там баба лежит какая-то, В голове дырка... Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул... Все, говорю, эй пи*да».

Как выяснилось, единственной виной женщины было то, что «...у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Воин якобы возмущается поведением своих сослуживцев, но никоим образом не помешал этому военному преступлению. Только посоветовал хоть закопать убитую.


Анна Вернигора, politeka.net

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