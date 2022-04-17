В Харькове демонтировали скандальный памятник Жукову: фото

В воскресенье утром, 17 апреля, демонтировали в Харькове памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Апостроф .

Бюст советскому маршалу, которого называют "кровожадным мясником", демонтировали на одном из проспектов Харькова.

По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, ликвидацией памятника занимались не коммунальщики, а военнослужащие.

"Все произошло мгновенно, около 11.00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - отметила Топчий в комментарии журналистам.

Один из местных Telegram-каналов обнародовал фото постамента без Георгия Жукова. На нем уже появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Глава Харьковской ячейки партии "Национальный корпус" Константин Немичев заявил, что демонтированием памятника Георгию Жукову занимался отдельное разведдиверсионное подразделение в составе одной из воинских частей Минобороны Kraken.