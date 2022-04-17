В Харькове демонтировали скандальный памятник Жукову: фото
В воскресенье утром, 17 апреля, демонтировали в Харькове памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует
Бюст советскому маршалу, которого называют "кровожадным мясником", демонтировали на одном из проспектов Харькова.
По словам главы администрации Немышлянского района Татьяны Топчий, ликвидацией памятника занимались не коммунальщики, а военнослужащие.
"Все произошло мгновенно, около 11.00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - отметила Топчий в комментарии журналистам.
Один из местных Telegram-каналов обнародовал фото постамента без Георгия Жукова. На нем уже появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.
Глава Харьковской ячейки партии "Национальный корпус" Константин Немичев заявил, что демонтированием памятника Георгию Жукову занимался отдельное разведдиверсионное подразделение в составе одной из воинских частей Минобороны Kraken.