«Мы с вами»: принц Гарри и Меган Маркл поддержали украинцев

Принц Гаррі та Мегант Маркл виступили на церемонії відкриття "Ігр нескорених"

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили на церемонии открытия Invictus Games — спортивных соревнований, в которых участвуют бывшие военные, которые получили инвалидность во время боевых действий.

В этом году на соревнования приехала украинская команда.

Меган Маркл поздравила украинскую сборную словами "Слава Украине", затем выступал принц Гарри. Он рассказал, что представители Украины принимают участие в Invictus Games не только, чтобы показать свою силу, но и рассказать всему миру правду.

"Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир един с вами, и, конечно, вы заслуживаете больше», — сказал Гарри.