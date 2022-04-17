Коллаборанта из Дымерской ОТГ арестовали за сотрудничество с оккупантами – Офис генпрокурора

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей

Коллаборанта из Дымерской ОТГ арестовали за сотрудничество с оккупантами – Офис генпрокурора
© Сухопутные войска ВСУ/Facebook

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении самопровозглашенному “главе” Дымерской ОТГ Киевская области. Во время оккупации поселка он сотрудничал с армией оккупантов и помогал им ориентироваться на местности, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РоSSийской Федерации о сотрудничестве. Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности", - говорится в сообщении.

В начале марта оккупанты согнали в одно место все местно население. "Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избранный глава Дымерской ОТГ", - отмечают в прокуратуре.


Александр Хребет, ZN.ua

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