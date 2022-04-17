"В любом случае будем с водой. Очень много помощи идет от соседних областей", – Ким о ситуации в Николаеве

В результате боевых действий был поврежден водовод "Днепр-Николаев", по которому воду поставляют из реки Днепр в Николаев. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

В областной военной администрации сообщили, что в настоящее время потребители города снабжаются привозной водой из резервуаров-накопителей и артезианских скважин, а также за счет коллективных установок очистки и фасованной питьевой воды.

Глава ОВА Виталий Ким утром воскресенья, 17 апреля, рассказал о ситуации в Николаеве и области. По его словам, обстрел города продолжается. "Перебили электричество, но это можно исправить", – отметил Ким.

Он заверил, что Николаев в любом случае будет с водой. Город как минимум получит половину обычного потребления уже в ближайшие дни.

"Продолжает оркостан нас бомбить ракетами, калибрами. Перебили кабель питания, но все можно исправить. Насчет воды насущный вопрос, - разобрались мы с ситуацией, где что повреждено. Так или иначе починим. Если что, едет вода, едут скважины. Вода будет, ее будет либо половина наших потребностей, либо мы ее восстановим, и будет, как раньше. В любом случае будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас куча тылов, куча каналов. Очистные едут, опреснительные установки. Остальные области откликнулись, водовозы едут. С водой разберемся – несколько дней нужно потерпеть, чтобы выйти на нормальный режим", – объяснил глава ОВА.

По данным ОВА, по состоянию на утро 17 апреля нарушено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 89 населенных пунктах (из них в шести – частично) Баштанского и Николаевского районов. В настоящее время без газоснабжения всего 2 995 потребителей.