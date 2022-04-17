В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир
Ранее она пыталась привлечь внимание мира к катастрофе в городе.
В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старший сержант Елена Кушнир, остававшаяся в городе спасать военных и гражданских.
Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко.
"Ранее ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе", – рассказала журналистка.
Телеграм-канал "Мариуполь сегодня" опубликовал переписку Елены Кушнир с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг.
По информации Татьяны Даниленко, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих.
Напомним, накануне журналисты показали видео из района Ильича в Мариуполе, который РФ "полностью освободила от украинских националистов". На кадрах - десятки тел погибших.