В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир

Ранее она пыталась привлечь внимание мира к катастрофе в городе.

В Мариуполе погибла военный медик Елена Кушнир
Фото: скрин відео

В Мариуполе погибла медик Национальной гвардии старший сержант Елена Кушнир, остававшаяся в городе спасать военных и гражданских.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко.

"Ранее ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она потеряла любимого человека. В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе", – рассказала журналистка.

Телеграм-канал "Мариуполь сегодня" опубликовал переписку Елены Кушнир с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг.

По информации Татьяны Даниленко, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих.

Напомним, накануне журналисты показали видео из района Ильича в Мариуполе, который РФ "полностью освободила от украинских националистов". На кадрах - десятки тел погибших.

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