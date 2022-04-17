Договориться с оккупантами о тишине не удалось, гуманитарных коридоров сегодня не будет

На утро 17 апреля договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации не удалось.

Сегодня гуманитарные коридоры не откроются, сообщила министр по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук в Telegram.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее. В очередной раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей", - отметила она.

Кроме этого, через соответствующие международные структуры от оккупантов требуют открыть специальный коридор из Мариуполя для вывоза раненых военных.

Напомним, жителей Донецкой и Луганской областей призывают эвакуироваться как можно скорее, поскольку враг активизировался по этим направлениям.