Вчера в Украину из ЕС и Молдовы впервые с начала войны прибыли больше людей, чем выбыли

Накануне пассажиропоток на въезд в Украину впервые с 24 февраля был выше на польско-украинском участке границы.

Пассажиропоток из стран ЕС и Молдовы на въезд в Украину 16 апреля впервые с начала Россией войны превысил поток на выезд. Накануне этот факт впервые с 24 февраля был зафиксирован на польско-украинском участке границы, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Госпогранслужбы, 16 апреля в Украину снова въехали рекордно большое количество людей – более 38 тыс. по сравнению с более чем 36 тыс. накануне, в том числе украинцев – 35 тыс. по сравнению с 32 тыс. в пятницу.

В то же время в обратном направлении поток сократился до более чем 32 тыс. с почти 38 тыс. днем ранее.

Ведомство также уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами выросло до 500 по сравнению с 420-425 в предыдущие два дня.

Согласно данным пограничной службы Польши в Твиттере, 16 апреля из страны в Украину въехали 22 тыс. против 25,1 тыс. накануне.

В обратном направлении поток составил 19,2 тыс., что на 21% меньше показателя 15 апреля, а за 7 первых часов воскресенья он упал еще на 22,5% – до 4,2 тыс.