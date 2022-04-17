Вчера в Украину из ЕС и Молдовы впервые с начала войны прибыли больше людей, чем выбыли

Накануне пассажиропоток на въезд в Украину впервые с 24 февраля был выше на польско-украинском участке границы.

Вчера в Украину из ЕС и Молдовы впервые с начала войны прибыли больше людей, чем выбыли
Фото: Пресслужба ДПС України

Пассажиропоток из стран ЕС и Молдовы на въезд в Украину 16 апреля впервые с начала Россией войны превысил поток на выезд. Накануне этот факт впервые с 24 февраля был зафиксирован на польско-украинском участке границы, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Госпогранслужбы, 16 апреля в Украину снова въехали рекордно большое количество людей – более 38 тыс. по сравнению с более чем 36 тыс. накануне, в том числе украинцев – 35 тыс. по сравнению с 32 тыс. в пятницу.

В то же время в обратном направлении поток сократился до более чем 32 тыс. с почти 38 тыс. днем ранее.

Ведомство также уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами выросло до 500 по сравнению с 420-425 в предыдущие два дня.

Согласно данным пограничной службы Польши в Твиттере, 16 апреля из страны в Украину въехали 22 тыс. против 25,1 тыс. накануне.

В обратном направлении поток составил 19,2 тыс., что на 21% меньше показателя 15 апреля, а за 7 первых часов воскресенья он упал еще на 22,5% – до 4,2 тыс.

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 15 апреля, всего Украину с начала войны покинули (без учета потока на въезд) 4,84 млн человек, из них Польша приняла 2,74 млн, Румыния и Молдова – 797,31 тыс., РоSSия – 484,73 тыс., Венгрия – 454,1 тыс., Словакия – 332,71 тыс., Беларусь – 22,83 тыс.

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