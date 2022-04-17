Войска РФ 23 раза обстреляли Харьков и нанесли ракетный удар: трое погибших и более 30 раненых

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в субботу, 16 апреля, войска РФ совершили 23 артиллерийских, минометных и РСЗО-обстрела жилых районов Харькова и Дергачев, а также один ракетный удар.

"В общей сложности за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них - четверо детей. Погибли - трое гражданских... В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели. К сожалению, во время разминирования роSSийских кассетных боеприпасов возле Харькова взорвались трое" саперов, четверо получили ранения", - отметил Синегубов в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова без нужды не выходить на улицу.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат прочные позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к постыдным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без нужды не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с понимания отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей безопасности", - отметил глава ОВА.