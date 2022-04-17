Войска РФ 23 раза обстреляли Харьков и нанесли ракетный удар: трое погибших и более 30 раненых

В городе в усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и спасатели, информирует ZN.ua.

Войска РФ 23 раза обстреляли Харьков и нанесли ракетный удар: трое погибших и более 30 раненых
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в субботу, 16 апреля, войска РФ совершили 23 артиллерийских, минометных и РСЗО-обстрела жилых районов Харькова и Дергачев, а также один ракетный удар.

"В общей сложности за сутки в результате обстрелов россиян ранен 31 человек, из них - четверо детей. Погибли - трое гражданских... В усиленном режиме работают медики экстренной помощи, врачи и наши спасатели. К сожалению, во время разминирования роSSийских кассетных боеприпасов возле Харькова взорвались трое" саперов, четверо получили ранения", - отметил Синегубов в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова без нужды не выходить на улицу.

"Враг не может подступиться к Харькову, наши ВСУ держат прочные позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к постыдным обстрелам жилых кварталов. Обращаюсь к жителям Харькова: без нужды не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с понимания отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей безопасности", - отметил глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Новое жилье от государства получат не только те, кто его потерял, - ЗеленскийНовое жилье от государства получат не только те, кто его потерял, - Зеленский
За сутки во Львовской области были две угрозы ракетных ударовЗа сутки во Львовской области были две угрозы ракетных ударов
Оккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробностиОккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробности
РоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтоженРоSSияне обстреляли Луганщину: занялись четыре многоэтажки, один дом уничтожен
Оккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВАОккупанты снова обстреляли Северодонецк, загорелись четыре многоэтажки — глава Луганской ОВА
В Харьковской области призывают эвакуироваться из двух городов на Изюмском направленииВ Харьковской области призывают эвакуироваться из двух городов на Изюмском направлении
В Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – КимВ Новой Каховке произошла стрельба между боевиками ОРДЛО и войсками РФ – Ким
ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине: "Удалось оттеснить врага"ВСУ освободили населенные пункты на Харьковщине: "Удалось оттеснить врага"
Смертельный удар оккупантов по Харькову: спасатели показали фото и видео последствийСмертельный удар оккупантов по Харькову: спасатели показали фото и видео последствий
РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"
Последние новости
Подгружаем последние новости