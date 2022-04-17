Николаев в результате обстрелов оказался без воды и электричества

В результате вражеских ракетных обстрелов город Николаев оказался без электроснабжения и водоснабжения, сообщил сегодня утром глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

«Продолжается обстрел города. Перебили электричество, но это поправимо. По воде. Разобрались в ситуации. Вода будет так или иначе. Либо половина наших потребностей, либо будет по-прежнему. В любом случае, будем с водой», - заявил он, добавив, что соседние области активно помогают городу.

В Николаевском горсовете сообщили, что в результате обстрелов повреждена одна из подстанций в микрорайоне Соляни, а также есть проблема со светом в Терновке. На местах планируется ремонтные работы.

Что касается водоснабжения, то в мэрии советуют воспользоваться мощностями пожарных гидрантов и набирать там воду. Также в городе уже развернули четыре точки подвоза воды.

«Едет вода, едут буровые скважины, все равно вода будет так или иначе. Очистные установки едут, опреснители и т.д. Другие области откликнулись, водовозы еду, короче. С водой разберемся, несколько дней нужно потерпеть, что выйти на нормальный режим», - добавил Ким.