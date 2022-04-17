Появилось видео уничтожения вражеских сил недалеко от криворожского района: "прятались в окопах"

ВСУ уничтожили вражескую технику и живую силу на окраинах Криворожского района.

Об этом сообщает проект "Свои".

По информации источника, артиллерия отработала по роSSийской армии, которая пряталась в окопах неподалеку от границ с Криворожским районом. Также были уничтожены машины снабжения, экскаватор и две БМП.

Напомним, ранее сообщилось об обстреле окраин села в Криворожском районе и блокпоста, который граничит с Херсонской областью.