Новое жилье от государства получат не только те, кто его потерял, - Зеленский

Новое жилье от государства получат не только граждане, которые его потеряли. Бесплатным жильем за государственный счет будут также обеспечены военные – защитники государства, а также те, кто честно трудится за небольшую бюджетную зарплату и не в состоянии приобрести себе квартиру.

Зеленский пообещал, что новое жилье от государства получат не только те, кто его потерял

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего очередного обращения к народу.

Восстановление страны будет идти в несколько этапов, рассказал президент. На первом этапе обеспечат жильем, возможно поначалу временным, всех, кто его потерял из-за военных действий. На втором этапе будет восстановлена разрушенная инфраструктура и отстроены города. После этого наступит третий этап строительства.

На этом этапе планируют обеспечить жильем семьи военнослужащих, а также работников бюджетной сферы, которые трудятся за скромную зарплату.

Зеленский пообещал, что новое жилье от государства получат не только те, кто его потерял

"Десятилетиями существовали и никогда не заканчивались очереди на жилье. Это было еще с советских времен", - заметил президент.

Теперь у нашей страны есть шанс покончить с этими очередями, говорит гарант. Президент считает не нормальным, когда сын или дочь защищают нашу страну на фронте, а их родители ютятся на съемной квартире. Не нормально также, когда врач или медсестра вынуждены десятки лет жить в общежитии, не имея возможности вернуться с работы в собственную квартиру, чтобы качественно отдохнуть. Поэтому для бюджетников также будут строить квартиры за государственный счет.

"На третьем этапе — обеспечим жильем всех, кто защищал нашу державу, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает все, жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры», — поделился гарант.

Он также рассказал, что при восстановлении разрушенных квартир и строительстве новых домов появилась уникальная возможность учесть все современные требования к качественному жилью: термоизоляцию, инклюзивность, эстетичность, доступность к объектам инфраструктуры. Поэтому все эти задачи архитекторы и строители будут решать в комплексе.

В итоге украинцы получат заново отстроенные, красивые и надежные города, в которых будет все для комфортной жизни.

Напомним, после войны в Украине намерены отказаться от строительства многоэтажек. Все новые дома будут строить в несколько этажей. Кроме того, под новыми домами сразу будут оборудовать крепкие бомбоубежища или укрепленные подземные паркинги.


Марченко Любов, Тудей

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